В выходные в Перми состоится Международный фестиваль уличных театров «Флюгер»

С 11 по 12 сентября на эспланаде в Перми состоится Международный фестиваль уличных театров «Флюгер». Событие познакомит пермяков с разными форматами театрального искусства под открытым небом – от людей-статуй, ходулистов и петрушечного театра до тематических променадов и спектаклей. Все выступления пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора и будут бесплатны для зрителей.

Представления уличных артистов состоятся на шести площадках городской эспланады (пространство нового фонтана): пластические спектакли, спектакли-променады, кукольные спектакли, перформансы, пантомимы, интерактивные площадки. Здесь же разместится фотозона, где каждый зритель сможет сделать кадр с полюбившимися персонажами.

Основная задача фестиваля – познакомить зрителей с современными тенденциями в области уличного театра, а также показать наиболее яркие и профессиональные коллективы в жанре уличных искусств.

В фестивале примут участие такие известные в театральном мире коллективы, как театр «Королевский жираф» (Эстония), «Петрушки» (Москва), «Эскизы в пространстве» (Москва), «АспектР» (Санкт-Петербург), «Черный квадрат» (Москва), «Вокруг» (Санкт-Петербург). Хедлайнерами программы станет театр RUSIR (Санкт-Петербург) и «Высокие братья» (Москва).

Пермская программа будет представлена выступлениями театра «Туки-Луки», театра «Карабаска», театра огня «Игры пламени» и живых статуй театра Custodes.

Представления будут проходить с 12.00 до 22.00 11 и 12 сентября.