В выходные в Перми состоится Международный фестиваль уличных театров «Флюгер»
С 11 по 12 сентября на эспланаде в Перми состоится Международный фестиваль уличных театров «Флюгер». Событие познакомит пермяков с разными форматами театрального искусства под открытым небом – от людей-статуй, ходулистов и петрушечного театра до тематических променадов и спектаклей. Все выступления пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора и будут бесплатны для зрителей.
Представления уличных артистов состоятся на шести площадках городской эспланады (пространство нового фонтана): пластические спектакли, спектакли-променады, кукольные спектакли, перформансы, пантомимы, интерактивные площадки. Здесь же разместится фотозона, где каждый зритель сможет сделать кадр с полюбившимися персонажами.
Основная задача фестиваля – познакомить зрителей с современными тенденциями в области уличного театра, а также показать наиболее яркие и профессиональные коллективы в жанре уличных искусств.
В фестивале примут участие такие известные в театральном мире коллективы, как театр «Королевский жираф» (Эстония), «Петрушки» (Москва), «Эскизы в пространстве» (Москва), «АспектР» (Санкт-Петербург), «Черный квадрат» (Москва), «Вокруг» (Санкт-Петербург). Хедлайнерами программы станет театр RUSIR (Санкт-Петербург) и «Высокие братья» (Москва).
Пермская программа будет представлена выступлениями театра «Туки-Луки», театра «Карабаска», театра огня «Игры пламени» и живых статуй театра Custodes.
Представления будут проходить с 12.00 до 22.00 11 и 12 сентября.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Мобильной связи в России исполняется 30 лет
Помнит вся Россия про день Бородина
За неделю по «Пушкинским картам» приобретено почти 1 500 билетов в театры Прикамья
Пермяков приглашают сняться в продолжении фильма «Ёлки»
Кастинг в телешоу "Синяя птица" продолжается
«Наконец-то, достойный соперник»! Пермяк устроил «драку» с «КамАЗом»
Пермская спортсменка завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио
Пермские театры готовятся к новому сезону
Без масок и должностей: пермяки поучаствовали в танцевальной прогулке
В Перми пройдет II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
Добавить комментарий: