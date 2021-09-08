За неделю по «Пушкинским картам» приобретено почти 1 500 билетов в театры Прикамья

В Пермском крае в первую неделю работы программы «Пушкинская карта» было приобретено почти 1 500 билетов в Театр-Театр, Пермский театр оперы и балета, ТЮЗ и другие учреждения культуры. Как пояснили в региональном Минкульте, на данный момент наибольшей популярностью у владельцев карт пользуются спектакли Пермского академического Театра-Театра, на которые продано 874 билета.

«Пушкинская карта» – всероссийская программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным. Она стартовала 1 сентября. В рамках программы представители молодежи могут получить персональную карту через портал «Госуслуги», на которую зачисляется 3 000 руб. «Пушкинской картой» можно оплатить билеты для посещения театров, музеев и других государственных и частных институций, участвующих в программе. Всего в России за первые три дня работы программы было выдано более 1 миллиона карт.

По данным Министерства культуры Пермского края, в Театре-Театре чаще всего держатели карт покупают билеты на мюзиклы «Алые паруса», «Карлик нос», «Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес», «Восемь женщин», «Jesus Christ superstar», а также на премьеру – постановку по роману Ремарка «Три товарища», которая состоится в конце сентября – начале октября. . Также молодые зрители выбирают драматические спектакли – «Дом Бернарды Альбы», «Загадочное ночное убийство собаки» и другие.

В Театре оперы и балета лидером продаж по «Пушкинской карте» стала премьера оперы «Богема», которая запланирована на середину сентября, затем идут спектакль-променад «Location», постановки «Бахчисарайский фонтан», «Дон Жуан», «Царская невеста» и «Лебединое озеро».

Кроме того, молодые пермяки проявили интерес к спектаклям театра «У Моста» и ТЮЗа, где больше всего было куплено билетов на последнюю премьеру театра, спектакль «Я вижу солнце». В Пермском театре кукол тоже начались первые покупки билетов – на спектакли возрастной категории «12+». Также приобретаются билеты по карте в Пермский планетарий – на его официальном сайте вывешен список сеансов, которые можно оплатить по «Пушкинской карте».

В Пермской филармонии по карте чаще всего покупали билеты на концерты органной музыки. К концу недели появится возможность купить по карте билеты на фестиваль Дениса Мацуева – одно из самых востребованных событий сезона.

Также к программе «Пушкинская карта» присоединились и пермские музеи: например, активно продаются билеты в музей современного искусства PERMM. Пока здесь можно купить только входной билет на все выставки, но уже проходят модерацию и новые форматы: паблик-арт экскурсии по Перми, экскурсии по текущим выставкам, а также мастер-классы для школьников.

На сегодня с помощью «Пушкинской карты» в Пермском крае можно посетить 38 учреждений культуры. Планируется, что до конца года их число будет увеличено до 70. Начинают подключаться к программе и города Пермского края, например, первые продажи стартовали в Березниковском историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова.

Полная афиша доступных мероприятий и учреждений доступна в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и на портале Культура.РФ.

Информация о том, как воспользоваться картой, размещена на сайте Минкульта Пермского края.