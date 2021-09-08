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Пермяков приглашают сняться в продолжении фильма «Ёлки»
Как сообщают организаторы, принять участие в съёмке может любой житель города независимо от возраста, пришедший в зимней одежде. Данные съёмки попадают в финальные титры фильма.
Помимо Перми съемки пройдут и в других городах - Тюмени, Уфе, Саранске. Напомним, премьера новой части новогодней саги назначена на декабрь. Режиссёром восьмой части «Ёлок» стал пермяк Антон Богданов.
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