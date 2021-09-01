Пермская спортсменка завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио
Легкоатлетка из Пермского края Галина Липатникова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Спортсменка показала результат 11,03 метра. Серебро завоевала испанка Мириам Матринес Рико (9,62 м), бронза у китаянки У Цин (9,36 м). Легкоатлетки выступали в категории F36 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).
Галине Липатниковой 37 лет, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы. Спортсменка также становилась чемпионкой России по дартсу. С 2016 года легкоатлетка входит в состав паралимпийской сборной. Напомним, ранее пермский легкоатлет Евгений Торсунов также завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен выиграл в прыжках в длину в категории T36. В лучшей из шести своих попыток он показал результат 5,76 метра, установив новый паралимпийский рекорд.
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