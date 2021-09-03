«Наконец-то, достойный соперник»! Пермяк устроил «драку» с «КамАЗом»
В соцсетях сегодня появилось видео инцидента на ул. 9 Мая в Перми. На кадрах видно, как на проезжей части стоит мужчина и бьет руками и ногами «КамАЗ», не давая ему проехать. Что именно послужило причиной дорожного конфликта не сообщается. Автор видео сопроводил ролик озвучкой из мультфильма «Кунг-фу панда» - фрагментом, где барс Тай Лунг произносит фразу "Наконец-то, достойный соперник! Наше сражение станет легендарным!"
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