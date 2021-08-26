Пермские театры готовятся к новому сезону

В сентябре все любители театрального искусства вновь смогут посетить муниципальные театры. Балет Евгения Панфилова и Пермский театр кукол начнут новый театральный сезон с премьер.В департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми сообщили, что театр «У Моста» на начало 34-го сезона запланировал «грузинский» спектакль. 1, 2 и 3 сентября здесь покажут комедию «Мачеха Саманишвили» (12+). В течение сезона зрителей ждут русская и зарубежная классика, современная драматургия, национальный колорит Грузии и Белоруссии, драма, комедия и мистика – разнообразнейший репертуар абсолютно на любой вкус.85-й театральный сезон Пермский театр кукол откроет премьерой спектакля «Три поросёнка» (4+). Это музыкальная сказка для зрителей старше 4 лет. Режиссёр и художник спектакля – знаменитый кукольник, лауреат Государственной премии России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Иванников.9 и 10 сентября на площадке частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» откроет свой 35-й юбилейный сезон мировой премьерой спектакля «Головокружение» (16+) в постановке французских хореографов – Клода Брюмашона и Бенжамена Ламарша. В центре нового художественного исследования французского дуэта – внешне красочный, лёгкий и драматичный изнутри мир цирка и бродячих артистов. Цирк предстанет как собирательный образ и отражение самой жизни, где внешнее и внутреннее – не всегда суть одно и тоже.24 сентября Пермский театр юного зрителя откроет свой 58-й театральный сезон постановкой «Я вижу солнце» (14+). Действие спектакля «Я вижу солнце» происходит в грузинской деревне, затерянной высоко в горах, в годы Великой Отечественной войны. В центре повествования – мальчик Сосойя и его подруга Хатия, которым, как и их одноклассникам, пришлось повзрослеть до срока. Война выворачивает их привычный мир наизнанку: семьи односельчан теряют отцов, дети заменяют в поле родителей, старики оплакивают молодых, уважаемый бригадир становится дезертиром, а деревенский дурачок спасает раненого солдата.Познакомиться с репертуаром на сентябрь и приобрести билеты на спектакли можно на официальных сайтах или в кассах театров. Во всех театрах будут соблюдаться противоэпидемические меры.