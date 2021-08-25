Без масок и должностей: пермяки поучаствовали в танцевальной прогулке
В Перми состоялась танцевальная прогулка. Участники под звуки музыки прошли по улицам города, двигаясь в такт. Плейлист у всех один, его заранее подготовили организаторы. По их словам, уметь танцевать профессионально совершенно не нужно, важно просто любить сам процесс и не смущаться, когда на тебя смотрят прохожие. Цель танцевального марафона - отдохнуть от повседневной суеты.
Организатор танцевальной прогулки Мария Шудра: "Кто-то приходит, чтобы побороть свои страхи и комплексы, другие - чтобы принять себя и окружающих. Здесь мы встречаемся без масок, без должностей".
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