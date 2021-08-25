В Перми пройдет II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда»

С 10 по 12 сентября в Перми на площадке пермского Завода им. Шпагина с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований состоится одно из значимых событий в сфере кулинарии и гостеприимства – II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда». В состав судей вошли более 30 шеф-поваров, представляющих разные регионы и направления кулинарии. Среди них – эксперты с мировым именем, например, бывший генеральный директор комбината питания «Кремлевский», президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и руководитель отдела питания при администрации Президента Хорватии Эрик Главица. Оба шефа проведут для всех желающих мастер-классы и продемонстрируют технологические новинки в приготовлении блюд.Организаторы олимпиады отмечают, что за 3 дня из 1 тонны ингредиентов им предстоит создать 1 800 кулинарных шедевров, часть из которых смогут продегустировать зрители. Жюри выберет победителей в 19 номинациях.В мастер-классах также особое место отведено аутентичным рецептам и национальной кухне – коми-пермяцкой, уральской, алтайской и кавказской. Блюда Урала будут представлены, например, булочкой с вяленым лосем, паштетом из хариуса и лопаткой бобра. Пермяк Григорий Хорошавцев, лучший повар среди юниоров России, создаст свой фирменный десерт из сосновой шишки, с которым он выиграл конкурс национальной кулинарии в Чувашии.Отметим, предстоящее мероприятие будет организовано со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Среди них – масочный режим, социальное дистанцирование, обработка рук посетителей антисептиками и дезинфекция контактных поверхностей.