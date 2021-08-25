В Перми пройдет II Всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
Организаторы олимпиады отмечают, что за 3 дня из 1 тонны ингредиентов им предстоит создать 1 800 кулинарных шедевров, часть из которых смогут продегустировать зрители. Жюри выберет победителей в 19 номинациях.
В мастер-классах также особое место отведено аутентичным рецептам и национальной кухне – коми-пермяцкой, уральской, алтайской и кавказской. Блюда Урала будут представлены, например, булочкой с вяленым лосем, паштетом из хариуса и лопаткой бобра. Пермяк Григорий Хорошавцев, лучший повар среди юниоров России, создаст свой фирменный десерт из сосновой шишки, с которым он выиграл конкурс национальной кулинарии в Чувашии.
Отметим, предстоящее мероприятие будет организовано со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Среди них – масочный режим, социальное дистанцирование, обработка рук посетителей антисептиками и дезинфекция контактных поверхностей.
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