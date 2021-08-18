«Театр-Театр» открывает 95-й сезон спектаклем «Винил»
95-й сезон сегодня откроет пермский академический «Театр-Театр». 18 августа на большой сцене покажут фееричный мюзикл «Винил». Это путешествие по выдуманной советской стране, местами забавной и невероятно цветной, в чем-то сказочной и нелепой. Зажигательный мюзикл «Винил» - обладатель пяти наград премии "Золотая Маска–2020".
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