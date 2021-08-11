В Ильинском откроют первый в России Музей любительского театра
В Ильинском городском округе откроется первый в стране Музей любительского театра. Он расположится в одном из старинных зданий п. Ильинский (ул. Советская, 6), где в XIX веке размещался Дом общественного собрания. По информации Министерства культуры Пермского края, сейчас в поселке продолжается капитальный ремонт местного ДК. В рамках реконструкции будет восстановлено здание Дома общественного собрания, построенного в 1824 году. До революции 1917 года его занимал первый на Урале ильинский народный театр.
Восстановление Дома общественного собрания стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» – из федерального бюджета на эти цели была направлена субсидия в размере 22,5 млн. руб. Музей любительского театра, который будет создан здесь после завершения работ, раскроет дореволюционную историю непрофессиональных театральных трупп Пермской губернии (Очер, Ильинский, Чермоз, Усолье, Пожва, Бисер и др.).
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