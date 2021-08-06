Для питомцев пермского зоопарка объявлен ягодный сбор
Зоопарк обратился к жителям с просьбой поделиться излишками урожая красной и черноплодной рябины. Ягоды входят в основной рацион экзотических птиц, таких как двурогий калао, фиолетовый турако и всех видов попугаев. Полезное лакомство для питомцев можно приносить ежедневно на проходную пермского зверинца.
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