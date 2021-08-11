Пермячка стала финалисткой конкурса стрит-арта «ФормART»

Пермячка Екатерина Баскакова стала финалисткой конкурса стрит-арта «ФормART». На конкурсе она представила эскиз граффити «Взгляд вперед». До 15 сентября рисунок должен появиться в одном из заметных мест в Перми, обещают в краевом правительстве. На эскизе изображены двое ученых - наука представлена как средство воплощения желаний в реальность - а рядом с учеными изображена сова, как символ мудрости. Три коня - птица-тройка, Россия, летящая в будущее - образ Николая Гоголя. Промышленность, город и деревни — символы, объединяющие все элементы с сегодняшним днем. Березы — прошлое, которое поддерживает мир будущего.
Участниками фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт-художники, так и художники-любители до 35 лет. Всего на конкурс поступило более 160 работ. Конкурс проводится среди художников ПФО.
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