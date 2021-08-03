Музей тепла: интересно и детям, и взрослым

Музей тепла, который разместился возле торгового центра "Планета" в Перми, всего лишь за неделю уже посетили больше тысячи человек. Говорят, что 30-минутная экскурсия пролетает, словно один миг. Интересно и детям, и взрослым. Как один миг пролетает 30-минутная экскурсия в музее тепла. Аналогов которого, по заверениям энергетиков, нет в России. Современный мультимедийный центр разместился на парковке перед торговым центром «Планета». За неделю его посетили уже 1042 пермяка.

Колбу с газом в зону активации помещает третьеклассник Лев Мотов. Вместе с дедушкой Владимиром с интересом наблюдают и за опытом тепловой конвекции, который демонстрирует экскурсовод. По тому же принципу в квартирах работают батареи.

С термогигрометрометром в руках Анатолий Конюхов исследует условный дверной откос. В музей зашёл из любопытства - всегда интересовало: куда уходит тепло из квартиры.

В мультимедийном центре предлагают взглянуть на теплоэнергетику новыми глазами. Передвигаясь от одной интерактивной зоны к другой, понятнее становятся такие сложные процессы, как выработка тепловой энергии, доставка тепла и горячей воды от станции до квартиры. В игровых зонах даже взрослые с удовольствием жмут на виртуальные кнопки, чтобы узнать, на что идут деньги за отопление и можно ли летом обойтись без отключения горячей воды. Выполняя условия квест-викторины, дети, например, узнают, почему опасно находиться вблизи теплообъектов. Лев Мотов: "Можно получить ожоги или заболеть - пар очень опасный для здоровья".

Доступно на экспозиции, например, объясняют, что такое «авария», ее причины и сроки устранения.

Когда где-нибудь мы видим такое парение от труб, нужно быть внимательным - где-то, дефект.

Ксения Мухачёва, официальный представитель Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Здесь у нас зрители смогут узнать, как работает ТЭЦ, как функционируют тепловые сети, тепловые пункты, куда тепло уходит из квартиры. Маленькие посетители смогут обновить для себя правила теплоэнергобезопасности".

Музей будет работать в Перми до 8 августа.