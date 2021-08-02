Уличное искусство: в Перми прошел фестиваль граффити
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2021
Уличное искусство: в Перми прошел фестиваль граффити
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