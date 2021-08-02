В Пермском зоопарке отметили День тигра

День тигра отметили в пермском зоопарке. Для всех, кто пришёл в костюме полосатого, вход был бесплатный. Гостям провели экскурсию, в ходе которой рассказали историю амурского тигра. Этот вид занесен в Красную книгу. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях в Лазовском районе Приморского края, где на сравнительно небольшой территории обитает каждый шестой дикий амурский тигр. Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: «Был учрежден этот праздник с целью сохранения амурских тигров. Потому что эти тигры находятся на грани уничтожения в связи с сокращением кормовой базы и ареала их обитания. Человек жестоко вытесняет их с территории".В Перми живет единственная амурская тигрица по кличке Афина. В этом году ей исполнится 7 лет. Её дети живут в Баку и Большеречье. Кормят зверя 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Для Афины и львов, живущих по соседству, существует особое блюдо, сотрудники зоопарка называют его "мясо под шубой". Говядину заворачивают в старые шубы, желательно из натурального меха, кладут в коробку и подают хищнику.Татьяна Локтеев, ведущий зоолог отдела хищных животных Пермского зоопарка: «Мы берем кусок мяса и заворачиваем его, имитируем как некую такую добычу. Мясо кладем в шубу и заворачиваем в коробку. Чтобы он не просто его съел, а потратил время на то, чтобы его добыть».