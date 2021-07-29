Парк Горького приглашает на «Зарядку с чемпионом»
В Перми продолжается проект "Зарядка с чемпионом". Это серия открытых утренних разминок под руководством заслуженных тренеров и именитых спортсменов. Занятия проходят в парке им. Горького по вторникам и четвергам в 9 часов утра. Тренировка проводится в формате комплекса ГТО, для всех желающих от 6 до 70 лет.
За разминкой следил Дмитрий Буланов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Музей тепла проработает в Перми до 8 августа
Архитектурные инновации: Пермь украсят придуманные школьниками арт-объекты
Осторожно: медведь! Окрестности Ветлана патрулируют ежедневно
Пермский Промобот принят на работу в полицию ОАЭ
В Хохловке отметили Петров день
На дне Камы исследуют старинное судно
В прокат вышла приключенческая комедия "Бендер: Начало"
На платформе «Смотрим» премьера детективной драмы «Подражатель»
Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов
Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Добавить комментарий: