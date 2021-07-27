Музей тепла проработает в Перми до 8 августа
Музей тепла в Перми развернулся на площадке перед ТРК «Планета» в Перми. Посетителей ждет рассказ о том, как в современном мире устроены системы отопления домов, каким законам физики они подчиняются и даже о том, из чего состоит плата за температурный комфорт в квартире. В Перми открылся самый тёплый музей, как заявляют теплоэнергетики, аналогов которому нет в России. Шатёр с интерактивными зонами разместился на парковке перед торговым центром «Планета».
В мультимедийном центре предлагают взглянуть на теплоэнергетику новыми глазами. Передвигаясь от одной интерактивной зоны к другой, можно проследить весь путь тепла от станции до своей квартиры. Термогигрометром исследовать дверные откосы, снять и подать показания счётчиков.
Михаил Вепрёв, главный инженер филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс»: "Тепло окружает нас каждый день. Мы редко задумываемся об этом, привыкли к этому комфорту, на самом деле за этим комфортом стоит колоссальный труд энергетиков". В игровых зонах дети, например, узнают, почему опасно находиться вблизи теплообъектов, а взрослые - на что идут деньги за отопление и можно ли летом обойтись без отключения горячей воды.
Только в Пермском крае 7 тепловых электростанций, крупнейшая ГЭС, общая протяжённость теплосетей свыше 2000 километров. Отрасль динамично развивается. На выставке молодые люди, кстати, могут получить полезную информацию для дальнейшего профопределения.
Артем Балахнин, министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края: "Теплоэнергетика - это сложный, но в то же время интересный процесс. И многие, наверное, сделают выбор в пользу такой профессии. И пойдут учиться на инженера. И далее пойдут на производство получать профессиональные навыки". Организаторы настаивают, что посещать музей нужно именно с детьми. Здесь всё можно потрогать и понажимать.
Музей будет работать в Перми до 8 августа.
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