Пермский Промобот принят на работу в полицию ОАЭ

Пермский Промобот успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби. Устройство начало работать в столице Объединенных Арабских Эмиратов в июне прошлого года. Сегодня руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в сотрудники. В обязанности робота теперь входит патрулирование, видеонаблюдение за посетителями полиции. Новый сотрудник может общаться на английском и арабском языках. Также робот знает в лицо всех сотрудников правопорядка и разыскиваемых преступников. По словам создателей, устройство не совершает так называемые ошибки человеческого фактора — не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу и никогда не ошибается.Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot: "Он стоит на входе, посетитель, приходя в полицейский участок, сотрудник или гражданин, он показывает роботу паспорт, он его сканирует, заносит в систему выдачи пропусков, выдает пропуск. В свободное от основных задач время робот производит патрулирование, перемещается по полицейскому участку, распознает лица людей. При обнаружении лица, добавленного в базу нарушителей, он направляет уведомление".