Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Пермский Промобот принят на работу в полицию ОАЭ

Архитектурные инновации: Пермь украсят придуманные школьниками арт-объекты →

Осторожно: медведь! Окрестности Ветлана патрулируют ежедневно

Намусорили, теперь нужно бояться - медведя, который облюбовал популярную у туристов стоянку у камня Ветлан на Вишере. Людей сегодня предупреждают - останавливаться здесь не стоит, зверь может принять за конкурента и напасть. Даже квадрокоптеры здесь используют не для съемки, а чтобы отпугнуть зверя. Журналист "Вести Пермь" побывал на Ветлане и оценил серьезность угрозы.Даниил Журава из Санкт-Петербурга с сыном объехали весь Урал и под Красновишерском завершают своё путешествие - на тревожной ноте.
Даниил Журава: "Если бы знали раньше, так спокойно не спали, наверное, ночью".
Впервые этим летом медведя под Ветланом туристы встретили 10 июля. Пермский фотограф Александр Чазов поднял тогда в воздух свой квадрокоптер, но не для съемки, она велась автоматически, а чтобы отпугнуть хищника от лагеря. Удалось это сделать лишь со второго раза.
Сергей Ильиных, начальник Вишерского участка природного парка «Пермский» ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края»: "Он видит в этом уже свою как бы кормушку, столовую и уже следующих туристов, которые будут его отгонять, он будет расценивать как конкурентов". Теперь сотрудники вишерского участка природного парка «Пермский» ежедневно патрулируют окрестности Ветлана. Туристам раздают памятки, просят не мусорить. А за теми, кто уже уехал и не прибрал за собой, собирают отходы сами. Мешок никогда не бывает пустым. Живописная долина Ветлана весьма интересна. Здесь находятся даже несколько пещер. Никто не знает, сколько ежегодно туристов посещает эти места, да и подсчитать это попросту невозможно — разве что по оставшемуся от некоторых из них мусору. Последний порой можно обнаружить даже в самых труднодоступных местах. Если раньше мусор печалил лишь экологов, то теперь и сами туристы от него страдают - прикормили медведей. В сентябре прошлого года здесь же, под Ветланом, косолапый разгромил палатку. Чудом никто не пострадал.
Пока медведь не причинил вред непосредственно человеку — стрелять его не будут. Да и сезон охоты на этого зверя стартует только в августе. Владимир Докучаев, государственный охотничий инспектор по Красновишерскому району: "Единственный способ отпугнуть — это шумом, голосом или громкими стуками, металлическое что-то такое".
Со временем медведь уйдет, переключившись на другие источники питания. И чем быстрее очистится от пищевых отходов лагерь у Ветлана, тем раньше это произойдет. Пока же туристам настоятельно рекомендовано не разбивать здесь палатки. Хотя строго запретить инспекторы не в силах.

Опубликовано: 23.07.2021 в 14:20 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Пермский Промобот принят на работу в полицию ОАЭ

В Хохловке отметили Петров день

На дне Камы исследуют старинное судно

В прокат вышла приключенческая комедия "Бендер: Начало"

На платформе «Смотрим» премьера детективной драмы «Подражатель»

Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство

В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий

Желание сбудется: названы места силы Пермского края

Пермская набережная как точка притяжения


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский Промобот принят на работу в полицию ОАЭ

Архитектурные инновации: Пермь украсят придуманные школьниками арт-объекты →

Обратите внимание

в Перми

«Здесь было море»: подробности потопа в новой детской поликлинике
Неожиданные последствия ливня, прошедшего в Перми - в новой детской поликлинике на улице Лодыгина пришлось срочно прекратить прием - маленьких пациентов напугал водопад, что обрушился с потолка. И если этот испуг быстро прошел, то взрослые боятся теперь представить последствия потопа. Прием в новом здании поликлиники на Лодыгина, 47а начался меньше месяца назад - 28 июня. Часть дорогостоящего оборудования, к счастью, еще не успели установить. А ведь вода уже стояла в коридоре рентген-кабинета. Счет, по всей видимости, предъявят заказчику — управлению капитального строительства. Здание пока на гарантии.
23.07.2021 в 09:55

Метки: Происшествия, в Перми

Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов
Выбрать участников мастер-класса было чрезвычайно сложно. Особенно большой ажиотаж был среди оперных вокалистов - почти 30 человек на место, у дирижёров чуть меньше - 20 человек на место. Организаторы изначально составили пары из дирижера и вокалиста. Каждая пара исполняла фрагмент произведения перед маэстро, после чего проходил детальный разбор почти каждой музыкальной фразы. Кроме того Теодор Курентзис старался донести до учеников не только свою технику дирижирования, но и передать способность чувствовать музыку, так как умеет только он.
18.06.2021 в 11:40

Метки: Культура, в Перми, В мире

В Перми для школьников младших классов проезд будет бесплатным
В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что городские власти сейчас рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей. Соответствующие предложения были озвучены сегодня на заседании комитета по экономическому развитию гордумы. Предполагается, что право на бесплатный проезд для учащихся младших классов будет реализовано на базе школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям будет предоставлена скидка на приобретение определённых тарифов транспортной карты. Депутаты поручили подготовить проект решения к заседанию Думы, которое состоится в августе, а также проработать техническую часть вопроса. Утвердить льготы для школьников планируется с начала нового учебного года.
15.06.2021 в 16:05

Метки: Деньги, Образование, в Перми

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
В связи с капитальным ремонтом улицы Краснополянской на участке от улицы Уденской до перекрёстка с улицей Козьмы Минина и на участке от улицы Уденской до здания по адресу: улица Героев Хасана, 105д временно изменятся маршруты автобусов №51, №57 и №74.
11.06.2021 в 10:25

Метки: в Перми

В России

Роботу отказали в выдвижении в депутаты Заксобрания
Документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы в пермский избирком принес робот. Машине по понятным причинам отказали, а вот у остальных заявителей время еще есть. Для тех, кто планирует избираться в краевой парламент - до полуночи 22 июля. У кандидатов в Государственную думу в запасе ещё один день – приём документов ведется до 23 июля включительно.
23.07.2021 в 11:55

Метки: Выборы, в Пермском крае, В России, Общество, Власть, Наука и техника

В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО
У автовладельцев появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 11 страховых компаний в отделениях
18.06.2021 в 11:15

Метки: Деньги, Экономика, В России

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.
11.06.2021 в 17:00

Метки: Культура, В России

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
12 июня жители Перми отмечают День города и День России. В честь праздника 275-метровую пермскую телебашню украсят цвета российского триколора и яркий световой салют. Праздничная подсветка включится на телебашне 12 июня в 23:00 и будет работать до 03:00 13 июня.
11.06.2021 в 10:34

Метки: Культура, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Архитектурные инновации: Пермь украсят придуманные школьниками арт-объектыАрхитектурные инновации: Пермь украсят придуманные школьниками арт-объекты

В Перми временно перенесут остановки «Октябрьская площадь»В Перми временно перенесут остановки «Октябрьская площадь»

Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея вернулись из экспедиции с богатым "уловом"Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея вернулись из экспедиции с богатым "уловом"

Сотрудники исправительных колоний и осужденные сыграли в шахматыСотрудники исправительных колоний и осужденные сыграли в шахматы

Пермякам рассказали чем опасно неосторожное использование легко воспламеняющихся жидкостейПермякам рассказали чем опасно неосторожное использование легко воспламеняющихся жидкостей

Юго-Камский пруд после дорогостоящего ремонта дамбы превратился в лужуЮго-Камский пруд после дорогостоящего ремонта дамбы превратился в лужу

Пермяки выкладывают фото и видео последствий прошедших ливнейПермяки выкладывают фото и видео последствий прошедших ливней

Осужден водитель, сбивший насмерть дорожных рабочихОсужден водитель, сбивший насмерть дорожных рабочих

В выходные в Перми будет закрыто движение по улице ПлехановаВ выходные в Перми будет закрыто движение по улице Плеханова

На переезде в Краснокамске произошел сход четырёх вагонов грузового поездаНа переезде в Краснокамске произошел сход четырёх вагонов грузового поезда

Пермяка будут судить за поддельный сертификат о вакцинацииПермяка будут судить за поддельный сертификат о вакцинации

Осторожно: медведь! Окрестности Ветлана патрулируют ежедневно Осторожно: медведь! Окрестности Ветлана патрулируют ежедневно

В Перми полиция разыскивает развратникаВ Перми полиция разыскивает развратника

Большой ремонт: в Ильинском реконструируют школу и здание театраБольшой ремонт: в Ильинском реконструируют школу и здание театра

Роботу отказали в выдвижении в депутаты ЗаксобранияРоботу отказали в выдвижении в депутаты Заксобрания

В крае увеличено количество операторов горячей линии по коронавирусуВ крае увеличено количество операторов горячей линии по коронавирусу

В Прикамье произошло ДТП с тремя грузовикамиВ Прикамье произошло ДТП с тремя грузовиками

В Прикамье стартовала ревакцинация от коронавирусаВ Прикамье стартовала ревакцинация от коронавируса

«Здесь было море»: подробности потопа в новой детской поликлинике«Здесь было море»: подробности потопа в новой детской поликлинике

«Онкопатруль» объединил 16 медицинских учреждений Прикамья«Онкопатруль» объединил 16 медицинских учреждений Прикамья

C начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 21 тысячи человекC начала года при содействии службы занятости трудоустроено более 21 тысячи человек

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.07.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.07.2021

Работает «Большой Джон». К пересадке деревьев в Перми приступил гигантский садовникРаботает «Большой Джон». К пересадке деревьев в Перми приступил гигантский садовник

Пермский край, МФТИ и ПГНИУ создадут консорциум «Индустрия роста»Пермский край, МФТИ и ПГНИУ создадут консорциум «Индустрия роста»

За пожарной обстановкой в крае наблюдают умные камеры

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную