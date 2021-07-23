Осторожно: медведь! Окрестности Ветлана патрулируют ежедневно

Намусорили, теперь нужно бояться - медведя, который облюбовал популярную у туристов стоянку у камня Ветлан на Вишере. Людей сегодня предупреждают - останавливаться здесь не стоит, зверь может принять за конкурента и напасть. Даже квадрокоптеры здесь используют не для съемки, а чтобы отпугнуть зверя. Журналист "Вести Пермь" побывал на Ветлане и оценил серьезность угрозы.Даниил Журава из Санкт-Петербурга с сыном объехали весь Урал и под Красновишерском завершают своё путешествие - на тревожной ноте.Даниил Журава: "Если бы знали раньше, так спокойно не спали, наверное, ночью".Впервые этим летом медведя под Ветланом туристы встретили 10 июля. Пермский фотограф Александр Чазов поднял тогда в воздух свой квадрокоптер, но не для съемки, она велась автоматически, а чтобы отпугнуть хищника от лагеря. Удалось это сделать лишь со второго раза.Сергей Ильиных, начальник Вишерского участка природного парка «Пермский» ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края»: "Он видит в этом уже свою как бы кормушку, столовую и уже следующих туристов, которые будут его отгонять, он будет расценивать как конкурентов". Теперь сотрудники вишерского участка природного парка «Пермский» ежедневно патрулируют окрестности Ветлана. Туристам раздают памятки, просят не мусорить. А за теми, кто уже уехал и не прибрал за собой, собирают отходы сами. Мешок никогда не бывает пустым. Живописная долина Ветлана весьма интересна. Здесь находятся даже несколько пещер. Никто не знает, сколько ежегодно туристов посещает эти места, да и подсчитать это попросту невозможно — разве что по оставшемуся от некоторых из них мусору. Последний порой можно обнаружить даже в самых труднодоступных местах. Если раньше мусор печалил лишь экологов, то теперь и сами туристы от него страдают - прикормили медведей. В сентябре прошлого года здесь же, под Ветланом, косолапый разгромил палатку. Чудом никто не пострадал.Пока медведь не причинил вред непосредственно человеку — стрелять его не будут. Да и сезон охоты на этого зверя стартует только в августе. Владимир Докучаев, государственный охотничий инспектор по Красновишерскому району: "Единственный способ отпугнуть — это шумом, голосом или громкими стуками, металлическое что-то такое".Со временем медведь уйдет, переключившись на другие источники питания. И чем быстрее очистится от пищевых отходов лагерь у Ветлана, тем раньше это произойдет. Пока же туристам настоятельно рекомендовано не разбивать здесь палатки. Хотя строго запретить инспекторы не в силах.