В Хохловке отметили Петров день

В Хохловке отметили старинный праздник - Петров день. Традиционно в этот день проводили молебен, а после выходили на покос.Обязательно надевали новую, яркую одежду тем самым почитали святых. В это время заканчивался пост - на стол подавали сырники из творога и уху. Также именно 12 июня разрешалось начинать есть лесные ягоды, а еще заготавливать березовые веники.Именно «петровские» веники считались наиболее полезными для здоровья. У хозяек были свои методы определить, когда лист созрел. Например, можно лизнуть березовый лист с обратной стороны - если он гладкий, не шершавый, значит, береза отлично подходит для веников.