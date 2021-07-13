В Хохловке отметили Петров день
Обязательно надевали новую, яркую одежду тем самым почитали святых. В это время заканчивался пост - на стол подавали сырники из творога и уху. Также именно 12 июня разрешалось начинать есть лесные ягоды, а еще заготавливать березовые веники.
Именно «петровские» веники считались наиболее полезными для здоровья. У хозяек были свои методы определить, когда лист созрел. Например, можно лизнуть березовый лист с обратной стороны - если он гладкий, не шершавый, значит, береза отлично подходит для веников.
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