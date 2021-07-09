На дне Камы исследуют старинное судно
Около Хохловки сегодня началась операция по подъему со дна Камы лодки, предположительно затонувшей здесь еще в конце 16 века. Судно пока обследовано лишь поверхностно. Оно находится на глубине 20 метров. Его длина около 25 метров, ширина около 5 метров. Все подробности операции в прямом эфире рассказал наш корреспондент Сергей Овчинников.
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