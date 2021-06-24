В прокат вышла приключенческая комедия "Бендер: Начало" (16+). Действие фильма происходит в России в 1919 году. Судьба сталкивает юного идеалиста Остапа Задунайского (Арам Вардеванян) с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Вместе герои решают украсть драгоценный жезл. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора Остапа Бендера-Задунайского.
Фильм был снят компанией Sreda, принадлежащей Александру Цекало, и телеканалом «Россия 1». Режиссером выступил Игорь Зайцев. Также в фильме приняли участие Павел Деревянко, Таисия Вилкова, Юрий Колокольников, Гарик Харламов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
На платформе «Смотрим» премьера детективной драмы «Подражатель»
Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов
Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий
Желание сбудется: названы места силы Пермского края
Пермская набережная как точка притяжения
Обыкновенный герой: молодой человек спас на пожаре пять человек
Пермский ТЮЗ готовится к премьере спектакля "Побег из Простоквашино"
«Виноват человек». Зоологи объяснили городскую прогулку семейства лосей
Полицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийстве
Добавить комментарий: