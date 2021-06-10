Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Желание сбудется: названы места силы Пермского края

В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий

смотреть видео

12 июня город Пермь отпразднует свой 298-й день рождения. Предварительно прошло заседание оргкомитета по подготовке к этому событию. При подготовке различных акций, флешмобов, концертов и культурных событий особое внимание будет уделено обеспечению безопасности жителей.
Празднование Дня рождения Перми традиционно начнется 11 июня в 23:00 у памятника основателю города Василию Татищеву. Там пермяков будут ждать интерактивные площадки, состоится вручение памятных медалей за активную спортивную, творческую жизнь, культурный вклад в развитие родного города и концертная программа.
12 июня в 13:00 на площади перед «Театром-Театром» начнется праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню города. Пермяки увидят творческие номера коллективов города и края. Отметим, что на входных группах в зону проведения этих мероприятий установят средства для обработки рук, будет проводиться термометрия на входе, зрители должны будут соблюдать масочный режим.
Также в этот день с 12:00 до 21:00 в 68-м квартале эспланады будет проходить интерактивная программа. Зрители увидят показательные выступления спортивных школ, будут работать танцевальная площадка и «Игровая мастерская».
С 12:00 до 21:00 пермяки и гости города смогут посетить интерактивную программу на набережной Камы. Здесь состоятся выступления камерного оркестра «Орфей» с программой «Музыка на Каме», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и Владимира Печенкина, ансамбля «Ромэн» с концертной программой «Людям для души поют», ансамбля «Воскресение» и Андрея Кирякова. Своим творчеством порадуют коллективы и артисты Дворца культуры им. Калинина. Также с 15:00 до 17:00 здесь пройдет фестиваль уличных музыкантов.
С 12 июня по 31 августа на набережной Камы, в сквере Уральских добровольцев, в саду им. Миндовского и на площади перед цирком будут работать уличные выставки «О Перми с любовью...», посвящённые Перми. Уникальные снимки дикой природы представит фотографический проект «Дикая природа Прикамья» от фотостудии «Мамонт» совместно с Союзом фотографов дикой природы и пермским Домом учителя. Выставка расположится на набережной Камы. В саду им. Миндовского можно будет увидеть тематический проект Центрального выставочного зала, посвященный детской книжной графике 1970-1990-х годов. На площади у цирка и в сквере Уральских добровольцев расположится выставка участников народного фотоклуба «Пермь».
Завершится праздничный день в 23:00 запуском 10-минутного фейерверка с территории спортивной базы «Летающий лыжник». Это место выбрано специально, чтобы избежать массового скопления людей. Фейерверк будет виден практически в любой точке города.

Метки: Общество, Официально, Культура, Анонс, в Перми

Опубликовано: 10.06.2021 в 09:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Желание сбудется: названы места силы Пермского края

Пермская набережная как точка притяжения

Обыкновенный герой: молодой человек спас на пожаре пять человек

Пермский ТЮЗ готовится к премьере спектакля "Побег из Простоквашино"

«Виноват человек». Зоологи объяснили городскую прогулку семейства лосей

Полицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийстве

В Перми определили обладателей ежегодных премий в сфере культуры и искусства

Прощай, школа! День эмоций, воспоминаний и родительских слёз

В Перми пройдет фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»

Подведены итоги конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Желание сбудется: названы места силы Пермского края

Обратите внимание

в Перми

На стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотряд
К работе над возведением микрорайона Любимов в Березниках приступили студотряды. Состав квалифицированный, большинство участников - будущие строители. И это лишь один из способов ускорить стройку, сделать микрорайон максимально комфортным.Аккуратно, не забывая про уровень, Степан кладёт стену: в подвале жилого дома надо сделать помещение для индивидуального теплового пункта. Опыт есть, говорит молодой человек, поэтому и получается неплохо
10.06.2021 в 10:22

Метки: Общество, Экономика, в Перми

В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий
12 июня город Пермь отпразднует свой 298-й день рождения. Предварительно прошло заседание оргкомитета по подготовке к этому событию. При подготовке различных акций, флешмобов, концертов и культурных событий особое внимание будет уделено обеспечению безопасности жителей.
10.06.2021 в 09:00

Метки: Общество, Официально, Культура, Анонс, в Перми

Автомобиль сбил пешехода на «зебре»
В Перми на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку. Кадры ДТП опубликовала Пермская дирекция дорожного движения. Авария произошла на ул. Мира. Видно, как люди стоят на тротуаре и ждут зелёного сигнала светофора. Когда он загорелся, люди стали переходить проезжую часть. Пролетавший перекресток автомобиль совершил наезд сразу на двух женщин - одной потерпевшей удалось избежать травм и падения, другая упала на асфальт.
09.06.2021 в 14:55

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

Ход реконструкции улицы Героев Хасана проверили глава Перми и депутаты гордумы
К началу сентября на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева будет запущено полноценное шестиполосное движение.
09.06.2021 в 10:03

Метки: в Перми, Экономика, Власть

Пермская набережная как точка притяжения
В Перми возобновили Выходные на набережной. Всё лето по пятницам, субботам и воскресеньям у Камы будет проходить бесплатные развлекательные акции
07.06.2021 в 16:55

Метки: Культура, Общество, в Перми, В России

В России

Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»
Краевые власти заключили соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings». Речь идёт о развитии регулярных воздушных перевозок пассажиров, а также о базировании в Пермском аэропорту на постоянной основе самолётов перевозчика. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, это поможет наладить авиационное сообщение из Перми не только внутри страны, но и за её пределами, чтобы люди чувствовали позитивные изменения уже здесь и сейчас.
10.06.2021 в 09:54

Метки: Власть, Экономика, В России, в Пермском крае, В мире

Желание сбудется: названы места силы Пермского края
Российский сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам, где загадывают желания. В списке их более 60 по всей стране. Два места расположились в Пермском крае. Первая - скульптура «Легенда о пермском медведе», на перекрестке Компроса и улицы Ленина. Туристы и местные любят медведя и при удобном случае трут ему нос на удачу. Второе прикамское «место силы» — расщелина в скале на территории древнего Искорского городища в окрестностях поселка Ныроб. Она напоминает глубокую лестницу, ведущую до самой макушки горы. По преданию, пройдя по ней, человек очищается от грехов, а загаданное перед подъемом желание не замедлит исполниться.
09.06.2021 в 11:38

Метки: в Пермском крае, В России

Создана рабочая группа по строительству автодороги М-12 от Казани до Екатеринбурга
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании рабочей группы по сопровождению проектирования и строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Казань – Екатеринбург. Она входит в состав скоростного международного коридора «Запад – Восток» на территории Пермского края. Задачей группы будет оперативное координирование действий по вопросам подготовки и реализации проекта, ее члены будут определять направления совместной деятельности.
08.06.2021 в 08:25

Метки: В России, в Пермском крае, Общество, Экономика, Власть

Пермская набережная как точка притяжения
В Перми возобновили Выходные на набережной. Всё лето по пятницам, субботам и воскресеньям у Камы будет проходить бесплатные развлекательные акции
07.06.2021 в 16:55

Метки: Культура, Общество, в Перми, В России

В День России пройдет телемарафон «Широка страна моя родная…»
12 июня в 00:00 (мск) на мультимедийной онлайн-платформе
07.06.2021 в 15:50

Метки: Анонс, Культура, Общество, В России, СМИ

Лента новостей RSS каналы

Мост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 годаМост через реку Мулянка должны сдать к осени 2022 года

На стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотрядНа стройплощадку жилого комплекса «Любимов» прибыл первый студотряд

Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»Прикамье заключило соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Red Wings»

Со дна Камы удалось поднять затонувший семь лет назад автомобиль с телами супруговСо дна Камы удалось поднять затонувший семь лет назад автомобиль с телами супругов

В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятийВ День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий

В Прикамье открылись новые виртуальные концертные залыВ Прикамье открылись новые виртуальные концертные залы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2021

Белый «порох». Городские улицы накрыло тополиным пухом. В чем опасность?Белый «порох». Городские улицы накрыло тополиным пухом. В чем опасность?

Автомобиль сбил пешехода на «зебре»Автомобиль сбил пешехода на «зебре»

Коллекторов приструнилиКоллекторов приструнили

В «Олимпии» заполнили водой новые детские бассейныВ «Олимпии» заполнили водой новые детские бассейны

В Перми наградили партийных активистовВ Перми наградили партийных активистов

Желание сбудется: названы места силы Пермского краяЖелание сбудется: названы места силы Пермского края

Ход реконструкции улицы Героев Хасана проверили глава Перми и депутаты гордумыХод реконструкции улицы Героев Хасана проверили глава Перми и депутаты гордумы

Жарили шашлыки: установить виновных в крупном пожаре помогла камера видеонаблюденияЖарили шашлыки: установить виновных в крупном пожаре помогла камера видеонаблюдения

Улицы Перми готовят к празднованию Дня городаУлицы Перми готовят к празднованию Дня города

Я б людей лечить пошел, пусть меня научатЯ б людей лечить пошел, пусть меня научат

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2021

Представлялись покупателями: жители Свердловской области признаны виновными в 27 кражахПредставлялись покупателями: жители Свердловской области признаны виновными в 27 кражах

В ночное время в Перми будет закрыто движение транспорта на КомпросеВ ночное время в Перми будет закрыто движение транспорта на Компросе

В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19

Засуха: в Пермский край пришёл новый антициклонЗасуха: в Пермский край пришёл новый антициклон

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся «Макдоналдс»В ТРЦ «Планета» в Перми открылся «Макдоналдс»

«Умная» диагностика: пермякам стала доступна капсульная эндоскопия«Умная» диагностика: пермякам стала доступна капсульная эндоскопия

С начала сезона огнеборцы Прикамья спасали лес 49 разС начала сезона огнеборцы Прикамья спасали лес 49 раз

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную