В День России и День города в Перми пройдет порядка 100 мероприятий

12 июня город Пермь отпразднует свой 298-й день рождения. Предварительно прошло заседание оргкомитета по подготовке к этому событию. При подготовке различных акций, флешмобов, концертов и культурных событий особое внимание будет уделено обеспечению безопасности жителей.

Празднование Дня рождения Перми традиционно начнется 11 июня в 23:00 у памятника основателю города Василию Татищеву. Там пермяков будут ждать интерактивные площадки, состоится вручение памятных медалей за активную спортивную, творческую жизнь, культурный вклад в развитие родного города и концертная программа.

12 июня в 13:00 на площади перед «Театром-Театром» начнется праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню города. Пермяки увидят творческие номера коллективов города и края. Отметим, что на входных группах в зону проведения этих мероприятий установят средства для обработки рук, будет проводиться термометрия на входе, зрители должны будут соблюдать масочный режим.

Также в этот день с 12:00 до 21:00 в 68-м квартале эспланады будет проходить интерактивная программа. Зрители увидят показательные выступления спортивных школ, будут работать танцевальная площадка и «Игровая мастерская».

С 12:00 до 21:00 пермяки и гости города смогут посетить интерактивную программу на набережной Камы. Здесь состоятся выступления камерного оркестра «Орфей» с программой «Музыка на Каме», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и Владимира Печенкина, ансамбля «Ромэн» с концертной программой «Людям для души поют», ансамбля «Воскресение» и Андрея Кирякова. Своим творчеством порадуют коллективы и артисты Дворца культуры им. Калинина. Также с 15:00 до 17:00 здесь пройдет фестиваль уличных музыкантов.

С 12 июня по 31 августа на набережной Камы, в сквере Уральских добровольцев, в саду им. Миндовского и на площади перед цирком будут работать уличные выставки «О Перми с любовью...», посвящённые Перми. Уникальные снимки дикой природы представит фотографический проект «Дикая природа Прикамья» от фотостудии «Мамонт» совместно с Союзом фотографов дикой природы и пермским Домом учителя. Выставка расположится на набережной Камы. В саду им. Миндовского можно будет увидеть тематический проект Центрального выставочного зала, посвященный детской книжной графике 1970-1990-х годов. На площади у цирка и в сквере Уральских добровольцев расположится выставка участников народного фотоклуба «Пермь».

Завершится праздничный день в 23:00 запуском 10-минутного фейерверка с территории спортивной базы «Летающий лыжник». Это место выбрано специально, чтобы избежать массового скопления людей. Фейерверк будет виден практически в любой точке города.