Желание сбудется: названы места силы Пермского края
Российский сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам, где загадывают желания. В списке их более 60 по всей стране. Два места расположились в Пермском крае. Первая - скульптура «Легенда о пермском медведе», на перекрестке Компроса и улицы Ленина. Туристы и местные любят медведя и при удобном случае трут ему нос на удачу.
Второе прикамское «место силы» - расщелина в скале на территории древнего Искорского городища в окрестностях поселка Ныроб. Она напоминает глубокую лестницу, ведущую до самой макушки горы. По преданию, пройдя по ней, человек очищается от грехов, а загаданное перед подъемом желание не замедлит исполниться.
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