Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство

Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.По традиции странные и необычные мероприятия в рамках Дягилевского фестиваля начались задолго до официального открытия. В фестивальном клубе, на заводе имени Шпагина, желающие слушали импровизацию музыкантов ансамбля "Орфей", а эмоции воплощали на бумаге.

Евгения Ширинкина, участница проекта «Рисуем музыку»: "Мне понравилось, насколько люди поменялись в конце - то есть сначала все зажаты, просто сидели, а потом в процессе все расслабляются и начинают разговаривать друг с другом. Вот это мне очень понравилось".

Именно на это и нацелен Дягилевсвкий фестиваль - объединять и удивлять людей на фоне любви к искусству. В этом году всё как всегда, но всё - таки немного по-другому. И вроде Теодор с музыкантами, оркестром "musicAeterna" здесь, но не в качестве хозяев, а скорее хедлайнеров. И открытие с участием маэстро, но это не Малер, а Штраус и Леонид Десятников с произведением «Зима Священная 1949 года».

Леонид Десятников, композитор, автор симфонии «Зима Священная 1949 года»: "Поскольку это очень громоздкое произведение для примерно 200 участников, исполнялось оно не так уж часто, в какой-то степени похожа на советскую официозную музыку Сталинской эпохи, но и похожа на пышные произведения 18-го века, в частности музыку Генделя. Это очень странный симбиоз различных музыкальных техник и стилей".

Так что здесь все как будто в стиле Дягилевского фестиваля. Помимо открытия и закрытия, Теодор проведёт мастер - класс для дирижёров, но обучение будет особенным.

Теодор Курентзис, художественный руководитель Дягилевского фестиваля: "Никто не учит дирижёров, как работать с певцами, а я попробую. Это и для меня что-то новое".

В целом же основная программа разнообразна настолько, насколько позволяют рамки пандемии. Но несмотря на все ограничения, иностранные гости все-таки будут. Виталий Полонский, главный хормейстер хора "MusucАeterna": "это потрясающий проект бельгийской Peeping Tom. Есть постоянные рубрики, как piano-gala. Будет нескучно. Постараемся выполнить завещание Дягилева - удивить".

Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство, тут главное не проспать. Все самые интересные мероприятия как всегда начинаются ближе к полуночи.