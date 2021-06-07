Пермская набережная как точка притяжения
В Перми возобновили "Выходные на набережной". Всё лето по пятницам, субботам и воскресеньям у Камы будет проходить бесплатные развлекательные акции. 12 июня обещают открыть лаунж-зону - еще одно место для отдыха. Здесь уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, фонари, обустроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Чуть позже откроется здание лекционного павильона и панорамного кафе.
Качество ремонта променадной части набережной, впрочем, вызывает вопросы. Пермяки выкладывают в Сеть кадры, на которых видно, что на клумбах отходит мраморная плитка, а повреждения устранять пока никто не торопится.
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