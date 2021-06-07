Пермская набережная как точка притяжения

«Золотая шайба»: в Перми подвели итоги Суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов В Перми завершился Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева в течение 5 дней сражались 24 лучшие дворовые команды из регионов России. В этом году установлен рекорд по количеству участников «Золотой шайбы». В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. В Пермском крае на старт регионального этапа вышло 73 команды и 1 700 юных хоккеистов. Традиция, которой уже более полувека остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды.