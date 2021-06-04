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← Пермский ТЮЗ готовится к премьере спектакля "Побег из Простоквашино"

Обыкновенный герой: молодой человек спас на пожаре пять человек

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В селе Мазунино в Кунгурском районе 23-летний молодой человек спас на пожаре всю свою семью. Частный дом вспыхнул ночью, когда все спали. Строение сгорело почти дотла, и выжили люди просто чудом. Фёдор Поспелов: "Я дверь открываю - воспламенение идёт. Даже видно, где замыкание произошло".
А сначала не было ни запахов, ни дыма - Фёдор и сам не понял, от чего проснулся: оказалось, эта случайность спасла шестерых человек - его самого, маму, жену, новорождённого сынишку, а также крёстного с супругой. И это - настоящее чудо. В ту ночь он должен был работать.
Виктория Поспелова: "У него должна смена быть на работе, а смену отменили. И он остался дома. Благодаря ему только мы и живы, если бы его не было, я не смогла бы вытащить ни маму, никого бы. Он открывает - на него пламя, я только во сне поняла - мигом рванулась, услышала - берите ребёнка, бегите в комнату мамину, через окно выпрыгивайте". Спросонья никто не понимал, как действовать, поэтому всем руководил 23-летний молодой человек.
Фёдор Поспелов: "Я пошёл в эту комнату, выбил москитную сетку, начал выпрыгивать с ребёнком уже, потом жену принял".
Грудного сына Артёма папа аккуратно положил в коляску и отвёз на безопасное расстояние, помог выйти остальным и бросился обратно - спасать документы. Фёдор Поспелов: "Здесь у нас на потолке была плитка наклеена, потолок уже горел и пол начал углиться. У меня и подошва обожжённая - в пузыриках таких. С плитки капало, кровать горела, и я коленом, когда наступил на горящую кровать, эти все ожоги получил. Когда сейчас лечиться - я даже на работе выходные взял, чтобы всё это разобрать". В итоге из документов уцелел только военный билет. Огонь уничтожил свежий ремонт и новую мебель - семья основательно готовилась к рождению малыша. Но главное, что живы родные, говорит мужчина.
А вот домашних животных спасти не удалось: сгорели гуси и 30 куриц. Им открыли дверь, но те испугались огня и кинулись обратно. А вот отвязать собаку Фёдор попросту не успел.Восстановлению не подлежат три мотоцикла, нет раритетных книг, которые передавали из поколения в поколение. Площадь пожара составила 229 квадратных метров. Здесь были прописаны также брат и сестра Фёдора с детьми. Все вместе сейчас очищают участок, чтобы быстрее приступить к строительству нового дома.
В семье Фёдор работает один, поэтому и стройка ложится только на его плечи. В местной администрации рассматривают возможность наградить мужчину, а неравнодушные пермяки через соцсети помогают собрать деньги на новый дом.

Метки: Горячая тема, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 04.06.2021 в 10:50 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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