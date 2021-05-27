Полицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийстве
Предположили, что скорее всего преступники могут находиться в районе реки Чусовая. Место тихое и можно спрятаться. Обследовав берег, нашли пустой ВАЗ. Рыбаки видели, как какой-то мужчина приехал на машине на берег, бросил транспортное средство и переплыл реку Чусовая.
Полицейские знали, что на другом берегу находится частное владение, хозяин которого сдает его туристам.
Объяснили хозяину турбазы, что нужна помощь, прибыли на берег реки, взяли лодку и втроем переправились на базу. Гилишев и Прокопенко изображали туристов, а хозяин базы для отвода глаз громко рассказывал и показывал им свои владения. Вскоре полицейские увидели подозреваемого. Ружья с ним не было. При задержании он оказал сопротивление, но был обезврежен и передан сотрудникам полиции.
На следующий день сотрудниками уголовного розыска был задержан второй подозреваемый.
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