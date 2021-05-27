Полицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийстве

В поселке Кын Лысьвенского района Пермского края совершено особо тяжкое преступление. Из ружья выстрелили в двух местных жителей, один из которых погиб, второй - доставлен в больницу. Злоумышленники скрылись на автомобиле.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, государственный инспектор ГИБДД по Лысьвенскому городскому округу старший лейтенант полиции Павел Гилишев находился на выходном дне и гостил у родителей, проживающих в Кыну. В дом родственников приехал его двоюродный брат, который тоже служит в полиции. Помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу старшина Александр Прокопенко также находился на выходном дне. Родственники обсудили преступление и приняли решение подключиться к розыску подозреваемых. Их не остановил тот факт, что у злоумышленников с собой могло находиться оружие.Предположили, что скорее всего преступники могут находиться в районе реки Чусовая. Место тихое и можно спрятаться. Обследовав берег, нашли пустой ВАЗ. Рыбаки видели, как какой-то мужчина приехал на машине на берег, бросил транспортное средство и переплыл реку Чусовая.Полицейские знали, что на другом берегу находится частное владение, хозяин которого сдает его туристам.Объяснили хозяину турбазы, что нужна помощь, прибыли на берег реки, взяли лодку и втроем переправились на базу. Гилишев и Прокопенко изображали туристов, а хозяин базы для отвода глаз громко рассказывал и показывал им свои владения. Вскоре полицейские увидели подозреваемого. Ружья с ним не было. При задержании он оказал сопротивление, но был обезврежен и передан сотрудникам полиции.На следующий день сотрудниками уголовного розыска был задержан второй подозреваемый.