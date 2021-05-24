В Перми определили обладателей ежегодных премий в сфере культуры и искусства
В Перми определили обладателей ежегодных премий в сфере культуры и искусства. В департаменте культуры и молодёжной политики сообщили, что на соискание премий было заявлено 11 пермских деятелей культуры и искусства. Работы претендентов оценивались членами комиссии, в состав которой были включены профессоры, заслуженные работники культуры Российской Федерации, эксперты в области культуры, руководители учреждений культуры. Возглавил конкурсную комиссию глава Перми Алексей Дёмкин.
Звания Лауреатов Премии города Перми в сфере культуры и искусства были присуждены по следующим номинациям:
– Премия им. русского антрепренёра Сергея Павловича Дягилева за лучшую актёрскую работу в жанре хореографии – Георгию Еналдиеву за исполнение партии Солора в балете «Баядерка»;
– Премия им. Народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре драматического искусства – Алексею Корсукову за исполнение роли Стаса в спектакле «Летели качели»;
– Премия им. Заслуженного художника Российской Федерации Ивана Степановича Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства – Валентину Жданову за организацию и проведение персональной выставки «Метафизика живописи» в Центральном выставочном зале Перми;
– Премия им. Заслуженного артиста Российской Федерации, режиссёра Георгия Ивановича Буркова за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии и на телевидении – Михаилу Скоморохову за постановку спектакля «Я вижу солнце».
Планируется, что 12 июня в День России и День города премии победителям вручит глава города Алексей Дёмкин.
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