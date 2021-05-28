«Виноват человек». Зоологи объяснили городскую прогулку семейства лосей
В Перми, у ТЦ «СпешиLove», разгуливало целое семейство лосей, причем неожиданно большое. Лесные гиганты вышли из леса ночью и попали в камеры уличного наблюдения. В группе 12 особей. Все примерно одинакового размера. Сообщается, что животные дошли до трассы, но, испугавшись машин, развернулись и скрылись в лесу.
Зоологи говорят, что лосей гонит из привычных мест обитания человек. Даже один лесоруб способен изменить пути сезонной миграции. Потеряв привычный уклад жизни, лоси часто забредают в города. В последние годы это случается все чаще.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Полицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийстве
В Перми определили обладателей ежегодных премий в сфере культуры и искусства
Прощай, школа! День эмоций, воспоминаний и родительских слёз
В Перми пройдет фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»
Подведены итоги конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Пермяки фиксируют казусы дорожного ремонта
Май 2021 может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений
Пермские школьники подхватили челлендж по игре в Го
В Прикамье побит четвертый суточный температурный рекорд
В Перми состоялся пробег ретроавтомобилей
Добавить комментарий: