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Прощай, школа! День эмоций, воспоминаний и родительских слёз
В школах Пермского края в пятницу и субботу прозвучал последний звонок. Вновь была попытка перевести праздник в режим онлайн, и такая возможность действительно была. Но, хоть и с ограничениями, привычные встречи лицом к лицу не запретили. Буквально в канун праздника позволили присутствовать и родителям.
Сегодня Лиза в качестве и выпускника, и артиста, и организатора праздника. Впереди - поступление в Высшую школу экономики. Так что это интервью пока единственный перерыв, чтобы оглянуться на лицейскую жизнь. Елизавета Петрухина, ученица 11 класса лицея №10 г.Перми: "Лицей мне много чего дал, это место меня изменило, дало мне много стартовых возможностей, и сейчас я чувствую себя человеком, готовым вступить во взрослую жизнь уверенно».
Каждый выпускной класс 10 лицея учился по собственной программе, в том числе международного бакалавриата. Но сегодня всех объединяет праздник - с яркими эмоциями, воспоминаниями и... слезами родителей.
Марина Абигян: "Я очень рада и поздравляю всех родителей в такой чудесный день. И дай бог, чтобы дети поступили туда, куда хотят". Поздравить дочь с окончанием школы пришёл и временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы. Дмитрий Малютин поблагодарил учителей, а ребятам пожелал найти себя в родном городе. Особенно волнительным для парламентария, как выпускника Суворовского училища, стало присутствие на линейке в Пермском кадетском корпусе.
Дмитрий Малютин, врип председателя Пермской городской Думы: "Я уверен, что вы найдёте своё достойное место в жизни, потому что Пермский кадетский корпус заложил вам очень хороший фундамент. Я уверен, что все ваши победы впереди. Для выпускников ЕГЭ - особая процедура. Желаю вам успехов. Всем здоровья, счастья и новых побед!» Также ребят поздравил глава Перми Алексей Дёмкин.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Уверен, что ту дружбу, которая возникла у вас в этом кадетском корпусе, ту любовь к родине, которую в вас воспитали педагоги, вы пронесёте через всю оставшуюся жизнь. И мне хотелось бы, чтобы дальнейшую судьбу вы связали с нашим любимым городом Пермь».
У кадетов особая, трогательная, традиция «последнего звонка» - прощание со знаменем. И, конечно, свои воспоминания. Лев Довгополый, ученик 9 класса Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса А.В.Суворова: «Запомнилось, как мы на уроках очень «хорошо» себя вели, в кавычках, конечно. Благодарен всем учителям, педагогам, всем, с кем общаюсь - с ребятами тоже».В Перми последние звонки прозвучали для 15 тысяч школьников. Нарядных и счастливых ребят можно было встретить на эспланаде, в городских парках и, конечно, на набережной.
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