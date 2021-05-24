В Перми пройдет фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»
В Перми 29 и 30 мая на Заводе Шпагина состоится III Фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм». Событие пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края.
Программа фестиваля представлена в двух форматах: для детской аудитории (0-12) и взрослой (15+).
Для маленьких зрителей и их родителей (0-12) киностудия «Союзмультфильм» подготовила три программы показов:
«Почему исчезли динозавры». Мультфильмы: «Очень вежливая история», «Привередливая мышка», «Большой друг» и другие.
«Бегемот и компот». Мультфильмы: «Доброе сердце», «Бабушка с крокодилом», «Немытый пингвин» и другие.
«Семь кошек». Мультфильмы: «Кокоша», «Выходной», «Девочка, дракон и папа» и другие.
Перед каждым показом детей и родителей ждет уличная анимационная программа.
В малом театральном зале Завода Шпагина в дни фестиваля состоятся лекции «Премьеры Союзмультфильма», «Забытые шедевры», «Горизонты анимации». С увлекательным миром анимации зрителей познакомит кинокритик, историк анимации, член жюри многих кинофестивалей, куратор культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов. Рекомендуемый возраст: 15+.
Подробная информация размещена на сайте Завода Шпагина.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться. Регистрация открыта на сайте Завода Шпагина.
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