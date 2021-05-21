Подведены итоги конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

В Перми подвели итоги десятого конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Оглашение победителей прошло в онлайн-формате. На юбилейный конкурс поступило 448 материалов от представителей СМИ и блогеров большого Урала. Основными темами конкурса стали: жизнь и работа в дистанционном режиме в условиях пандемии, умный дом и доступный интернет в удаленных территориях. В итоге первое место по Уралу в номинации «Радио и телевидение» заняла журналистка ГТРК "Пермь" Лариса Стрельникова. Лариса победила с сюжетом про открытие на Урале первого TikTok house. Этот сюжет она снимала в марте этого года. Именно тогда 6 блогеров Пермского края с общей аудиторией в 3 миллиона подписчиков решили объединится открыть свой TikTok дом, в котором они снимают короткие видео и заливают их в соцсеть.Особенность этой социальной сети в том, что здесь короткие и совсем простые видео могут набирать несколько миллионов просмотров, в этом случае обыкновенный блогер за несколько дней может стать популярным на всю страну.