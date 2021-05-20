Пермяки фиксируют казусы дорожного ремонта
В разгар сезона дорожного ремонта пользователи пермских пабликов продолжают делиться фотографиями, фотофактами и казусами. Фото неоднозначного решения по обходу столба вызвало множество насмешек.
Еще одно популярное фото - асфальт уложен в обход припаркованного авто.
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