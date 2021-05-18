Май 2021 может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений

Жара в Пермском крае последовательно поставила 4 температурных рекорда. Май может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на то что такая погода у нас - повод для радости, без серьезных ЧП не обошлось. Когда солнце в зените, в центре Перми на городской эспланаде, где гигантская каменная площадь аккумулирует в себе тепло, зной ощущается даже несмотря на ветер. Как уж в таких условиях пройти мимо фонтана и не использовать заманчивую возможность освежиться. На месяц, а то и на полтора раньше стартовал в Перми купальный сезон. И не только в фонтанах. На пляже КамГЭС в Перми и в будний день есть посетители. Правда, пляж еще не открыт. Официально сезон стартует лишь в июне.

В выходные здесь мужчина решил нырнуть с пирса. В итоге - перелом позвоночника и реанимация. Доставали из реки всем миром. Пострадавший, видимо, не учел, что в мае уровень Камы еще низкий, так как на севере еще не растаял снег, и водохранилище еще пусто. Главный спутник жары - огонь. Лесных пожаров пока нет, зато горят дома и надворные постройки. Эта трагедия разыгралась в пермском Закамске.

Тем временем, в Прикамье расцвела черемуха. Испокон веков это явление сопровождается сильным и резким похолоданием, но только не в этом году.

Из-за аномально жаркого мая, в Пермском крае расцвело все и сразу, что тоже весьма необычно. Березовая пыльца, липовые клейкие семечки, тополиный пух в едином порыве обрушились на аллергиков. Как только стихает ветер, на улицу лучше не выходить людям с заболеваниями дыхательной системы. Юлия Каракулова, профессор ПМГУ, доктор медицинских наук: "В сухую безветренную погоду все вредные вещества, которые есть в воздухе, приземляются и становятся опасными для организма человека". 4 температурных рекорда побито всего за 7 дней в Пермском крае. Эта неделя тоже будет сухой и жаркой: от 20 до 30 градусов. Скорее всего, май 2021го ученые запомнят как самый теплый за всю историю метеонаблюдений.