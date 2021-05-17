Пермские школьники подхватили челлендж по игре в Го
Го- одна из самых древних и сложных стратегических игр в истории. Появилась она 3000 лет до нашей эры в Древнем Китае. Играли в неё императоры и полководцы. По миру игра распространилась с японским названием «i-go», что означает обозначает "окружить камнями". В этом и заключается суть игры.
Всемирный челлендж в преддверии 41-го чемпионата мира по игре в ГО и Всемирного фестиваля стартовал в январе в Москве. Свои комбинации уже разыграли более чем в 15 городах России. Знаковые мероприятия впервые будут проходить на территории России, а именно во Владивостоке с 3-9 июня. Артём Шуткин, вице-президент федерации ГО Пермского края: "Го очень хорошо развивает мышление, творческое, абстрактное, логику, навыки счета, очень хорошо влияет на развитие мышления. Как можно не поддержать любимое направление, любимую игру. Особенно если учесть, что мы являемся официальной федерацией. Развитие игры - это наша самоцель. Дать как можно большему количеству людей информацию об игре".
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