В Прикамье побит четвертый суточный температурный рекорд

Аномальная жара в Пермском крае еще постоит. За последние дни в регионе было побито 2 температурных рекорда - сперва столбик термометра достиг отметки 30 градусов, а потом и вовсе перевалил за нее. До этого максимальная температура в мае была в районе +28 градусов.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Побит четвертый суточный рекорд, поскольку максимум 17 мая составлял +27,5. Похолодание ожидается во вторник и среду, но оно не будет сопровождаться осадками, ожидается малооблачная погода, в дневные часы от +21 до +24 градусов по центральным районам края и в Перми. В северо-восточных районах края может быть чуть прохладнее, а на юге - чуть теплее, до +26..27 градусов, без осадков. В четверг и пятницу ожидается возвращение жары, но вынос тропического воздуха пройдет западнее, самая высокая температура в крае будет на западе и северо-западе +30...+31. В Перми также в четверг и пятницу есть небольшая вероятность достижения отметки +30. Средняя температура за неделю будет выше, чем климатическая норма июля. Если сравнивать ее с нормой середины мая, то отклонение составит 8-10 градусов. Начиная с пятницы есть вероятность кратковременных дождей и гроз в северных и центральных районах края. По югу вероятно неделя будет полностью сухой, в конце недели вернется сильная жара с температурой +30 и выше".