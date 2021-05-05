Бренд на пуантах: в хореографическом училище пора выпускных экзаменов
Времени отводится ровно час. На сцене девушки-выпускницы работают в направлении «классический танец». Позади восемь лет учёбы, и сейчас пришло время показать, что прошли они не зря.
Алёна Колбина: "Час на сцене - для меня это был прямо праздник! Я этого момента ждала, наверно, весь этот год, так что очень рада, что этот момент наступил".
Тридцать восемь выпускников в этом году в Пермском государственном хореографическом училище. Экзамены длятся несколько дней и по разным направлениям. Практика показывает, что если подготовиться хорошо, то любой экзамен можно сдать. Ну и конечно, лучше перед началом пожелать удачи: ни пуха, ни пера!
Среди зрителей - глава Перми Алексей Дёмкин, который отметил, что пермское училище, по сути своей, настоящая кузница кадров балета. Это одна из четырёх российских школ, имеющих статус федерального значения.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Является достойным брендом города Перми, и такого рода бренды власти города Перми, городская администрация всегда будет поддерживать".
Это уже второй визит Алексея Дёмкина. Первый раз он был здесь в марте, поздравил балерин с Международным женским днём, и получил приглашение на грядущие экзамены. Глава города обещал быть, пожелал хороших результатов и успешного творческого пути.
А востребованы наши выпускники не только в Перми, но и по всей стране. Дарья Соснина, директор Пермского государственного хореографического училища: "Есть ребята, которые будут работать, скорее всего, в Якобсоновском театре, это Санкт-Петербург, также была подписана Приморская сцена Мариинского театра, и Самара, Екатеринбург, и остальные города".
В этом году училищу исполняется 76 лет. История его берёт начало с эвакуации в Пермь Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова в годы войны.Уже тогда пермские детишки получили возможность заниматься, а после возвращения ленинградцев домой было принято решение о создании своей школы, в которую сейчас стремятся попасть ребята от Калининграда до Владивостока.
Владимир Толстухин, художественный руководитель Пермского государственного хореографического училища: "Мы учим детей со всей, как говорится, России-матери!" Начало мая - время экзаменов, кроме классического, это ещё и народно-сценический и дуэтно-классический танцы. Грустно расставаться, говорят выпускники, но и радостно тоже - впереди новые сцены, коллеги и творческие вершины.
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