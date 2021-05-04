В Перми состоялся фестиваль современного танца ORDJO FEST

Фестиваль современного танца ORDJO FEST прошел в Перми в четвертый раз. Из мероприятия районного масштаба фестиваль дорос до межрегионального уровня. При этом на открытой площадке в танцевальных состязаниях можно было увидеть участников самых разных возрастов.Самая зрелищная часть соревнований по современным танцам: на «ковре» самые маленькие участники, которые могут дать фору любому взрослому.

В этом году чемпионат ORDJO FEST проходит в 4 раз. Он собрал участников не только со всего Пермского края, но и из соседних крупных городов. Соревнования проходят в 4 номинациях, возраст от 4 до 36 лет. В номинации «Baby» сегодня батлится и Марк. Мальчик занимается всего 2 года, но в свои 7 лет завоевал 2 кубка победителя на чемпионате в Москве.

Марк: "Мы с мамой гуляли по парку там был чемпионат. Мы ходили по всем площадкам и именно брейк мне понравился. И сейчас хотим переехать в Москву из-за брейка и там будет заниматься".

Выбрать победителя - задача не из простых. Критерий оценки серьезные, рассказывает судья, ведь брейк - это танец, а культурная составляющая тут крайне серьезная. Оценивается не только форма исполнения движений и чувство музыки, но и оригинальность подачи.Ермаков Иван, судья чемпионата (г. Нижний Новгород): «Главное, что сюда входит, это именно оригинальные собственные движения, переходы, человек должен что-то свое привнести танец".

Как рассказали организаторы чемпионата, сейчас Брейк обретает второе дыхание. Теперь это не только пропаганда уличного хип-хопа, но и олимпийский вид спорта. А в 2024 году в Париже это направление впервые включат в Олимпиаду.Так что подрастающее поколение в будущем вполне может претендовать на звание Олимпийских чемпионов.

Лучшие их лучших не останутся без внимания. Им вручат дипломы и медали. Но самое главное - они получат опыт и новых друзей.