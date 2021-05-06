8 мая на телеканале «Россия 1» состоится премьера фильма «Братья Газдановы. Семеро бессмертных»
Во время Великой Отечественной войны только из этого осетинского села на фронт ушли, 286 мужчин, выжили - 97 человек. Крестьяне Тассо и Асахмет Газдановы проводили на фронт семь сыновей. Ни один из семерых братьев Газдановых с этой войны не вернулся. Судьба братьев-героев вдохновила поэта Расула Гамзатова на создание бессмертного стихотворения «Журавли». В 1975 году у въезда в Дзуарикау был установлен памятник братьям.
Братья Газдановы погибли в разных частях Советского Союза, защищая и освобождая нашу Родину от гитлеровских захватчиков. Младший Хасанбек погиб в 1941-м на Украине, Магомед и Хаджисмел были убиты в 1942 году во время обороны Севастополя, Махарбек пропал без вести в боях под Москвой, Дзарахмет погиб в 1942-м, защищая Новороссийск, а Созрико пропал без вести на Украине. Последним в 1944 году на территории Латвийской ССР погиб гвардии лейтенант Шамиль Газданов.
В Центральном архиве Министерства обороны России съёмочной группе удалось найти подробное описание боевых подвигов одного из братьев Газдановых и ранее неизвестные подробности о гибели двух братьев, защищавших Севастополь.Источник: телеканал "Россия 1"
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