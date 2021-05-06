8 мая на телеканале «Россия 1» состоится премьера фильма «Братья Газдановы. Семеро бессмертных»

8 мая в 11:30 на телеканале «Россия 1» состоится премьера документального фильма Алексея Денисова «Братья Газдановы. Семеро бессмертных». Это трагическая история одной осетинской семьи из села Дзуарикау, которое находится недалеко от Владикавказа.Во время Великой Отечественной войны только из этого осетинского села на фронт ушли, 286 мужчин, выжили - 97 человек. Крестьяне Тассо и Асахмет Газдановы проводили на фронт семь сыновей. Ни один из семерых братьев Газдановых с этой войны не вернулся. Судьба братьев-героев вдохновила поэта Расула Гамзатова на создание бессмертного стихотворения «Журавли». В 1975 году у въезда в Дзуарикау был установлен памятник братьям.Братья Газдановы погибли в разных частях Советского Союза, защищая и освобождая нашу Родину от гитлеровских захватчиков. Младший Хасанбек погиб в 1941-м на Украине, Магомед и Хаджисмел были убиты в 1942 году во время обороны Севастополя, Махарбек пропал без вести в боях под Москвой, Дзарахмет погиб в 1942-м, защищая Новороссийск, а Созрико пропал без вести на Украине. Последним в 1944 году на территории Латвийской ССР погиб гвардии лейтенант Шамиль Газданов.В Центральном архиве Министерства обороны России съёмочной группе удалось найти подробное описание боевых подвигов одного из братьев Газдановых и ранее неизвестные подробности о гибели двух братьев, защищавших Севастополь.Источник: телеканал "Россия 1"