В Перми представили роботов со всего мира

В Перми открылась выставка роботов со всего мира. Всероссийский благотворительный проект компании «Поколение М» проводит масштабную образовательную программу «Робостанция МТС», в ходе которой дети и взрослые могут бесплатно познакомиться с самыми современными образцами робототехники и попробовать себя в роли творцов новых технологий.В пространстве завода Шпагина посетители могут пообщаться с обаятельным андроидом Теспианом, поучаствовать в мастер-классах по 3D-моделированию и программированию.В Перми выставка будет работать ежедневно до 2 мая включительно с 10.00 до 19.00 на Заводе им. Шпагина. Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае: "У детей должны быть равные возможности вне зависимости от того, живут они в больших городах или в маленьких. Что талантливые дети могут заявить о себе через интернет, через онлайн платформу и рассказать о своих изобретениях или о своих творческих талантах, работах людям, которые самые знаменитые в России в каждом из направлений".