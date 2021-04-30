В Перми представили роботов со всего мира
В пространстве завода Шпагина посетители могут пообщаться с обаятельным андроидом Теспианом, поучаствовать в мастер-классах по 3D-моделированию и программированию.
В Перми выставка будет работать ежедневно до 2 мая включительно с 10.00 до 19.00 на Заводе им. Шпагина. Оксана Кайгородова, директор филиала МТС в Пермском крае: "У детей должны быть равные возможности вне зависимости от того, живут они в больших городах или в маленьких. Что талантливые дети могут заявить о себе через интернет, через онлайн платформу и рассказать о своих изобретениях или о своих творческих талантах, работах людям, которые самые знаменитые в России в каждом из направлений".
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