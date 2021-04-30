Пермяки написали «Диктант Победы»

Всероссийская акция "Диктант Победы" прошла одновременно на 264 площадках в Пермском крае. Диктант писали в школах, вузах, техникумах, в силовых ведомствах, в Росгвардии. Открылась площадка и в бункере музея в Звездном. В стенах гуманитарно-педагогического университета в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь. В аудиториях, где сейчас идут лекции, были больничные палаты. Эти факты знает каждый студент, в том числе и Кирилл Бабич.

Кирилл Бабич, студент ПГГПУ: "Это опыт, который позволяет не повторять ошибок прошлого и становиться лучше".Сегодня он, как и другие одногруппники, пишет «Диктант Победы», который проходит в форме теста. Всего 25 вопросов, посвященных первому году Великой Отечественной войны и юбилею полководцев Жукова и Рокоссовского. Знать нужно все: от боевых действий до культуры.

На написание даётся 45 минут. В Пермском крае организовано 265 площадок в крупных городах и районных центрах. В Кудымкаре проверить знания пришли как студенты, так и люди старшего возраста. Некоторые вопросы оказались не по зубам.Александра Мехоношина, житель г. Кудымкара: "Очень было стыдно за себя, что многое не знаю про героев наших".

Международная акция «Диктант Победы» проводится третий год подряд. В Прикамье один из организаторов - партия «Единая Россия». С каждым годом количество площадок для написания увеличивается.Вячеслав Григорьев, секретарь пермского регионального отделения партии «Единая Россия»: "Наше поколение знает, кто был главным, и кто победил фашизм - это Советский Союз и наши простые люди. И надо, чтобы наши дети это знали".

Диктант пишут в школах, вузах, техникумах, а также в силовых ведомствах, в Росгвардии, открылась площадка и в бункере музея в Звездном. Антон Немкин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "Я считаю, это важное и нужное мероприятие. Мы часто жалуемся на то, что новое поколение забывает о наших великих победах. И кто как не мы своим личным примером должны рассказывать и передавать эту историю новому поколению".

Кроме того, люди могли написать диктант онлайн. Всего участниками акции стали 15 тысяч человек. Итоги подведут 24 июня. Выпускники школ, кто правильно ответят на вопросы на оффлайн-площадках, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.