"От власти - к любви". В Театре-Театре состоялась премьера пластического балета «Лир»
Имя Лира стало кодом, отсылающим к Шекспиру. Эта трагедия за всю историю своего существования получила невообразимое количество сценических воплощений, Лир превратился в архетип. Его маску может примерить любой.
В спектакле Ксении Малининой в роли Лира – солистка театра «Балет Евгения Панфилова» Мария Тихонова. Ксения Малинина, режиссёр пластического спектакля «Лир»: "Лир у меня женщина, потому что он от идола, какого-то мифического существа проходит путь к человеку, к познанию себя, своей природы. Можно рассматривать этот аспект, что для кого-то познание своей природы может быть осознанием своей гендерной идентификации. Это не есть главное, но кто-то может увидеть эту историю. Лир движется от вертикали к горизонтальным отношениям: от власти - к любви".
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