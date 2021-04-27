Пермский театр юного зрителя готовится к масштабной реконструкции. Часть декораций теперь отправляется на склад. Помощь в погрузке, как и в весенней уборке, театру оказали пермские нефтяники в рамках общего субботника. Ноги в сапогах, прялка и много других вещей, которые сейчас в спектаклях Пермского ТЮЗа не задействованы, но выбрасывать их тоже никто не собирается - аккуратно по ящикам - и на складское хранение.Виталий Черанёв, заведующий художественно-постановочной частью Пермского ТЮЗа: "Мы сохраняем это для использования в грядущих наших постановках, так как это редкие экземпляры, которые мы не восстановим, не найдём нигде!"В Пермском театре юного зрителя устроили генеральную уборку - снаружи и внутри. На помощь театральным работникам пришли пермские нефтяники - молодые специалисты разбились на команды и начали наводить порядок.Надежда Веретенникова, член Совета молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Я оказалась в закулисье, очень интересно, и мы вызвались помочь. Готовы помогать, чем сможем!"Часть декораций тоже отправляется на склад - в машину грузят пейзажи из «Морозко», параллельно, как и положено на субботнике, часть лукойловцев вооружившись мётлами, граблями и лопатами навела чистоту, собрав мусор на всей территории. Причём все работы ведутся с прицелом на перспективу. Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Не гнушаемся выйти и поработать руками, потому что только вместе можно преобразить город к трёхсотлетию, сделать его лучше и приятней!"Освобождаются пространства и помещения - впереди глобальная стройка. Здание со стороны улицы Пермской планируют отреставрировать, и к 2023 году здесь должна появиться новая сцена - подарок «ЛУКОЙЛа» на трёхсотлетие краевой столицы. Артём Агеев, директор Пермского ТЮЗа: "Всех нюансов не хотелось бы сейчас раскрывать - до того пока вся документация не будет сделана, так что работа продолжается и идёт".Кроме сцены, в планах соединить Пермскую и Екатерининскую благоустроенным сквером, задействовать внутренние дворы, чтобы в итоге город получил обновлённое театральное пространство на свой юбилей.