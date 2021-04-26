В ПФО дан старт началу нового сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

В Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики, театральные и общественные деятели, педагоги, представители генерального партнера проекта.

В сезоне 2020-2021 гг. заявки на конкурс подали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. В их числе – два представителя Пермского края. Это молодежный театр при Пермском государственном национальном исследовательском университете (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б.Л. Васильева).

Видеоверсии постановок этих театральных коллективов можно увидеть на официальном YouTube-канале фестиваля.«Фестиваль «Театральное Приволжье» стал уникальным социальным и культурным явлением. Благодарю всех его участников за неравнодушие, за талант, за то, что вы привносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции. Благодарю зрителей, все окружное театральное сообщество за интерес и всестороннюю поддержку, а также руководителей всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые очень активно включились и отнеслись к этому мероприятию», – сказал в приветственном слове Игорь Комаров.

В ходе церемонии награждения Игорь Комаров сообщил, что, начиная с третьего сезона, постоянной площадкой проведения «Театрального Приволжья» станет Республика Удмуртия. Кроме того, в этом году спектакли победителей в детской и молодежной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. В ближайшее время дальнейшее развитие проекта будет обсуждаться со всеми главами регионов округа в формате видеоконфереции. Пермский край уже начал готовиться к третьему сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Напомним, в рамках фестиваля ежегодно проводятся конкурсы для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.