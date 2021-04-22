НЛО, метеорит или ракета? В небе над Чусовым замечен странный объект
Странный объект замечен в небе над Чусовым. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как сверху вниз медленно что-то летит. Предположения высказываются разные – НЛО, метеорит. Из более реальных – возможно, это стратегические бомбардировщики запускали крылатые ракеты без боеголовок. В эти дни над Республикой Коми проходят военные учения.
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