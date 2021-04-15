Пермяки могут поучаствовать в фотоконкурсе «Моя Планета. Россия в деталях»

Стартовал ежегодный конкурс телеканала «Моя Планета» для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. Лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдет в нескольких городах России. В конкурсе «Моя Планета. Россия в деталях» могут участвовать фотографии, сделанные в любом уголке нашей страны. В кадре могут быть необычные артефакты – например, предметы из местных музеев, неизвестные широкой публике, объекты культуры и искусства, интересные детали природы, жизнь городов и урбанистическая архитектура, портреты и интересные ракурсы привычных вещей – всё, что может рассказать интересную историю. 50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.К участию принимаются горизонтальные и полноцветные фотографии в максимальном качестве. Авторам необходимо предоставить информацию о себе и своих работах, поделиться местоположением, где была сделана фотография, указать модель фотоаппарата или телефона, на который был сделан кадр. Для участия в конкурсе можно отправить не более пяти фотографий. Работы принимаются до 20 мая.