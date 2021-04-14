Умелец из поселка Дивья собрал из подручных материалов вездеход

Умелец из поселка Дивья Добрянского района Анатолий Березовский практически из подручных материалов собрал у себя во дворе вездеход, который в теории может даже плавать. На постройку пошли профильная труба и листовой металл, имевшийся в запасе. В качестве силового агрегата - двигатель от вазовской "пятерки", который достался Кулибину практически бесплатно. Большинство деталей собраны по округе и даже на свалке. Вложиться пришлось лишь в японский редуктор с электронным управлением, который обошелся в 10 тысяч рублей. Теперь многодетное семейство Березовских готовится к первому выезду на пикник. Анатолий Березовский: "Зажигание штатное стоит, коробка пятиступка, ее штатное тоже стоит, гусеницы самодельные, кто как горазд. Колеса обычные жигулевские, звезды самодельные. Здесь супруга сядет свободно, здесь 3 человека помещается и здесь 3, у меня их пять, все входят, так что можно на природу смело ехать".