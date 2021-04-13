Великий и ужасный Сальвадор Дали - в Перми

Центральный выставочный зал представляет уникальную выставку, где обычные форматы зрительского восприятия сочетаются с мультимедийными экспозициями. Это как раз тот случай, когда один раз лучше увидеть. Графика, скульптура и мультимедиа - все эти виды искусства объединились в Центральном выставочном зале, для того чтобы представить пермскому зрителю одного из самых нестандартных живописцев начала двадцатого столетия - Сальвадора Дали.

Ольга Анисимова, пресс-атташе Центрального выставочного зала: "Ценность в том, что это работы, которые сам автор создавал, за их типажностью следил и непосредственно принимал участие в процессе их создания. В одной из серий он использует 18-каратное сусальное золото. Это "Песнь царя Соломона".Ещё одна серия посвящена «Божественной комедии» Данте Алегьери. Мало кто знает, но изначально запрос на иллюстрации знаменитого произведения Сальвадор Дали получил от итальянского правительства. Однако, узнав о том, что национальное литературное творение иллюстрирует испанец, общественность Италии выступила с протестом, и заказ был отменен.

Но Дали, с детства влюбленный в произведение Данте, не остановил работу – она продолжалась порядка 10 лет, в течение которых художник создал 3500 досок для своих графических работ, что позволило достичь необыкновенного живописного эффекта. Именно поэтому в мультимедийном зале эта серия завораживает больше всех.

Мультимедийный зал советуем посетить уже после того, как все картины будут осмотрены, здесь они оживают, переплетаются между собой и приобретают дополнительный смысл.

На этой выставке пермяки первыми смогут увидеть три скульптуры из стекла, изготовленные по задумке и при непосредственном участии самого автора, две из которых только недавно вошли в состав коллекции и экспонируются впервые.