В Пермском крае «дикие» свалки будут контролировать специальные беспилотники
Система дистанционного мониторинга позволит своевременно выявлять повторное появление несанкционированных свалок там, где уже были проведены работы по ликвидации в рамках краевой программы экологической реабилитации.
Разработанная программа сможет анализировать снимки из космоса и отслеживать изменения состояния и размера свалки. В то же время ученые с помощью специализированных беспилотных летательных аппаратов будут периодически проводить съемку свалок, что позволит определить: площадь, объем захороненных отходов, вид размещенных отходов, наличие воздействия на прилегающие территории. В первую очередь дроны будут следить за теми свалками, которые планируется ликвидировать по краевой программе экологической реабилитации территорий. В 2021 году это 16 свалок в 7 муниципальных образованиях региона. Если дроны зафиксируют появление нового мусора на месте ликвидированной свалки, информация об этом будет направлена в министерство ЖКХ для реагирования.
Для каждой несанкционированной свалки, включенной в региональную программу рекультивации, создается программа долгосрочного мониторинга качества проведенных работ и последующей реабилитации территории.
Напомним, в рамках региональной программы экологической реабилитации территорий в период с 2021 по 2023 год Правительство Пермского края планирует ликвидировать не менее 70 свалок общей площадью более 83 Га. На эти цели из бюджета Пермского края направлено порядка 247 млн руб.
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