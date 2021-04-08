В Пермском крае «дикие» свалки будут контролировать специальные беспилотники

Сегодня министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) подписали соглашение о разработке и внедрении системы мониторинга объектов размещения отходов с помощью дистанционного зондирования и беспилотной аэрофотосъемки.Система дистанционного мониторинга позволит своевременно выявлять повторное появление несанкционированных свалок там, где уже были проведены работы по ликвидации в рамках краевой программы экологической реабилитации.Разработанная программа сможет анализировать снимки из космоса и отслеживать изменения состояния и размера свалки. В то же время ученые с помощью специализированных беспилотных летательных аппаратов будут периодически проводить съемку свалок, что позволит определить: площадь, объем захороненных отходов, вид размещенных отходов, наличие воздействия на прилегающие территории. В первую очередь дроны будут следить за теми свалками, которые планируется ликвидировать по краевой программе экологической реабилитации территорий. В 2021 году это 16 свалок в 7 муниципальных образованиях региона. Если дроны зафиксируют появление нового мусора на месте ликвидированной свалки, информация об этом будет направлена в министерство ЖКХ для реагирования.Для каждой несанкционированной свалки, включенной в региональную программу рекультивации, создается программа долгосрочного мониторинга качества проведенных работ и последующей реабилитации территории.Напомним, в рамках региональной программы экологической реабилитации территорий в период с 2021 по 2023 год Правительство Пермского края планирует ликвидировать не менее 70 свалок общей площадью более 83 Га. На эти цели из бюджета Пермского края направлено порядка 247 млн руб.